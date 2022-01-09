رئيس بريشيا: رفضت انتقال تونالي إلى برشلونة لتسديد دين ميلان!

كشف ماسيميو سيلينو رئيس نادي بريشيا الإيطالي عن أنه كان من الممكن أن يبيع ساندرو تونالي إلى نادي برشلونة الإسباني بثلاثة أضعاف الثمن الذي حصل عليه من ميلان.

ويعد ساندرو تونالي واحدًا من بين أهم اللاعبين في ميلان الإيطالي خلال الموسم الحالي، ويعد من قادة "الروسونيري" على أرض الملعب.

ماسيمو سيلينو رئيس نادي بريشيا، الذي شهد انطلاقة تونالي مع كرة القدم، عبر عن فخره بمستوى اللاعب، وتحدث عن كواليس انتقاله إلى ميلان.

سيلينو لم يفوت أبدًا الفرصة لتمجيد تونالي، مشيرًا إلى أنه لا يزال هناك الكثير ليقدمه في السنوات القادمة في خط وسط ميلان.

ماذا قال رئيس بريشيا؟

وفي حديثه مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تحدث سيلينو عن انتقال تونالي إلى ميلان، والأندية التي كانت مهتمة باللاعب.

وقال: "كان يمكن أن أبيعه بثلاثة أضعاف السعر إلى برشلونة أو إنتر، لكن كان من الصواب أن أمنحه إلى مالديني".

وأضاف: "لقد تخليت عن المال الذي كنت أحتاج إليه، كنت مدينًا إلى ميلان وسددت ديني".

ماذا قدم تونالي مع ميلان؟

يلعب تونالي موسمه الثاني مع ميلان، وعانى الإيطالي الشاب كثيرًا في الموسم الأول، حيث لعب 37 مباراة فقط في كافة البطولات، ولم يقدم أداءً مقنعًا لجماهير "الروسونيري".

لكن مع انطلاق موسم 2021-22 أصبح تونالي لاعبًا لا غنى عنه في تشكيل ميلان، خاصة في خط الوسط المدافع.

ولعب تونالي 26 مباراة حتى الآن في كافة البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، بعد أن خرج خالي الوفاض في الموسم الماضي.

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