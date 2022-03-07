رئيس برشلونة الأسبق: صلاح سيضيف الكثير لنا، ولكن..

أكد خوان جاسبارت الرئيس الأسبق لبرشلونة أن ليونيل ميسي لن يعود لصفوف الفريق كلاعب بأي شكل من الأشكال في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات لصالح القناة الأولى المصرية، وتحدث خلالها عن محمد صلاح وإمكانية إنضمامه لبرشلونة، وحول تشافي هيرنانديز.

وقال جاسبرت: "محمد صلاح لاعب مذهل، لو إنضم لبرشلونة سيضيف الكثير، لكنني لا أعتقد أنه سينضم لصفوف الفريق".

وأضاف عن رحيل ليونيل ميسي: "من الواضح أنه كان أصعب من رحيل لويس فيجو، فليو هو اللاعب الأفضل في العالم، ورحيله هو الأصعب بتاريخ النادي، ولا أعتقد أنه سيعود، ولو حدث ذلك فلن يكون كلاعب".

وأردف: "من السهل أن نتحدث عن إيجاد طريقة ما لجعل ميسي يبقى في الصيف الماضي، لكن دعونا لا ننسى ما الذي تسببت فيه جائحة كورونا من ظروف اقتصادية".

وأنهى كلماته عن تشافي: "هو يحب برشلونة كثيرًا، ويعمل بشكل غير مسبوق من أجل إعادة الفريق لأفضل فتراته من جديد".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة بعد مرور 27 جولة، ولهم مباراة مؤجلة.