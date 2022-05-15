رئيس بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية لبرشلونة بشأن مستقبل ليفاندوفسكي

وجه هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ صدمة قوية لبرشلونة بشأن مستقبل اللاعب روبرت ليفاندوفسكي.

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن أمس السبت، رغبته في الرحيل عن العملاق البافاري الميركاتو الصيفي المقبل، حيث من المُقرر أن ينتهي عقد نجم المنتخب البولندي في صيف 2023.

وارتبط ليفا بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بحسب ما نشرته العديد من التقارير الإعلامية.

هربرت هاينر يوجه صدمة لطموحات برشلونة

وقال هربرت هاينر، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو نقلاً عن صحيفة "سبورت 1": "ليفاندوفسكي لديه عقد مع بايرن ميونخ حتى 2023، وسيلعب معنا حتى نهاية عقده".

وفي تحذير واضح إلى ليفاندوفسكي قال: "عندما توقع عقداً فإن مضمونه يكون ملزماً للطرفين، لذا لا يمكننا التحدث أننا سنجبر شخصاً ما على الوفاء بالعقد الخاص به".

روبرت ليفاندوفسكي أخبر بايرن ميونخ أنه يريد الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف👀 pic.twitter.com/87C8bGW0R1 — GOAL Arabia (@GoalAR) May 15, 2022

هل يرغب بايرن في الاحتفاط بلاعبه؟

كان المدير التنفيذي لبايرن ميونخ أوليفر كان قد تحدث في تصريحات سابقاً جاء فيه: "سيكون من غير المعقول بيع لاعب يُسجل 30 إلى 40 هدفاً في الموسم الواحد".

بينما أكد حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للعملاق البافاري، أن ليفاندوفسكي لن يوقع على عقد جديد مع بايرن ميونخ بسبب رغبته في الرحيل وخوض تجربة جديدة.

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