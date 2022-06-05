رئيس بايرن: لسنا بحاجة إلى الأموال .. ومندهش من طريقة ليفاندوفسكي

يواصل بايرن ميونيخ وهدافهم نزاعهم العلني.. حيث يعلق هاينر رئيس البايرن على ليفاندوفسكي - وكذلك ساديو ماني وسيرج جنابري.

علق هربرت هاينر رئيس بايرن ميونخ على مستقبل لاعبي الفريق روبرت ليفاندوفسكي وسيرج جنابري، مُصراً على إبقاء البولندي داخل ملعب أليانز أرينا حتى نهاية عقده.

ويرغب ليفاندوفسكي في الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ بسوق الانتقالات الصيفية، حيث أعلن عن رغبته في خوض تجربة جديدة، كما ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في 30 يوينو 2023، حيث خاض 34 مباراة الموسم المنصرم في الدوري الألماني نجح من خلالهم في تسجيل 35 هدف بينما أرسل 4 تمريرات حاسمة.

هاينر يُعلق على رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل

قال هربرت هاينر في تصريحات صحفية: "متفاجئًا بعض الشيء من اختيار ليفاندوفسكي هذه الطريقة العلنية للإعلان عن رغبته في الرحيل، ولم أكن لأفعل ذلك لو كنت مكانه".

وتابع: "يعرف ليفاندوفسكي جيداً الوضع في بايرن ميونخ، نحن نادٍ يعامل لاعبيه بشكل جيد للغاية، ويفعل كل ما في وسعه لجعلهم يقدمون أفضل أداء على أرض الملعب".

أضاف هاينر: "نحن في وضع محظوظ حيث لا نواجه أي صعوبات مالية، نريد أن يكون لدينا أفضل اللاعبين وروبرت هو أحد أفضل اللاعبين حالياً، لهذا السبب أنا واثق من أنه سيكون معنا بالموسم المقبل، روبرت لاعب محترف، يريد أن يلعب كرة القدم".

هاينر يتحدث عن مستقبل جنابري مع بايرن

يتمتع جنابري المثرتبط بعقد مع بايرن حتى 30 يونيو 2023، بشعبية كبيرة في ريال مدريد واللاعب نفسه منفتح على التغيير والانتقال إلى المُتوج حديثاً بطلاً لدوري أبطال أوروبا، بحسب ما أكدته العديد من التقارير الصحفية مؤخراً.

وقد يواجه جنابري قريباً منافسة مع ساديو ماني، حيث قال هاينر بشكل هادف عن الشائعات المستمرة: "إذا كنا نريد بالتأكيد أن يكون لدينا لاعب، فنحن قادرون أيضاً على الحصول عليه، لكن عليه أن يناسبنا".

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