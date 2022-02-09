رئيس الهلال: طالبنا بتغيير نظام مونديال الأندية لأنه غير عادل

كشف فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، عن الطلب الذي تقدم به إلى الاتحادين الدولي والآسيوي، بجانب اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، لتغيير نظام مونديال الأندية.

الهلال خسر في مباراة نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، ليلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام الأهلي المصري يوم السبت القادم.

ما هو نظام كأس العالم للأندية الذي يشتكي منه البعض؟

ويثير نظام بطولة كأس العالم للأندية الكثير من الجدل، حيث يبدأ بطلي أمريكا الجنوبية وأوروبا من دور نصف النهائي، بينما يلعب بطل آسيا وأمريكا الشمالية وإفريقيا من دور ربع النهائي.

ويتم استثناء الفريق الممثل للدولة المنظمة لكأس العالم للأندية، لكي يلعب مباراة تمهيدية مع بطل أوقيانوسيا، لتحديد الطرف الرابع المتأهل إلى ربع النهائي.

وكان آخر من اشتكى من هذا النظام، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني لفريق النادي الأهلي المصري، حيث أكد على أن هذا النظام غير عادل بين جميع الفرق المشاركة بالبطولة.

ماذا قال فهد بن نافل رئيس الهلال عن نظام مونديال الأندية؟

تحدث رئيس الهلال على أداء فريقه أمام تشيلسي الإنجليزي في البداية خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، حيث قال: "راضي كل الرضا عن ما قدمه الهلال والأداء والمستوى المشرف، واللاعبين شرفوا الوطن وقدموا كل ما عليهم، وطموحنا وتركيزنا سيستمر من أجل تحقيق المركز الثالث بالمباراة القادمة".

وعن إمكانية إشراك لاعبين بدلاء في مباراة تحديد المركز الثالث، قال فهد بن نافل: "اللعب كل يومين مباراة أمر مرهق، والمدرب مختص بالأمور الفنية، ولكن بالتأكيد سيكون لها تأثير".

وكشف رئيس الهلال عن موقفه من نظام كأس العالم للأندية، حيث قال: "قمت بطرح هذا الموضوع على اللجنة المنظمة والاتحادين الدولي والآسيوي، وأكدوا على أن هذا النظام سيتغير، لأن بصراحة غير عادل في حق أبطال القارة الآسيوية".

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