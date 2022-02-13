رئيس النصر يكشف موقفه من حمدالله ويدافع عن تاليسكا بسببه

كشف مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، عن موقفه من المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد الحالي، بعد خروج الأخير بتصريحات يعبر فيها عن حبه واعتزازه بالعالمي فريقه السابق.

النصر فسخ عقده مع حمد الله خلال فترة شهر نوفمبر 2021 لأسباب قانونية غير مُعلنة بشكل رسمي، ليصبح لاعبًا حرًا وينضم إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ماذا قال حمد الله وكيف رد رئيس النصر؟

خلال لقاء تليفزيوني عقب إحدى مباريات الاتحاد، وجه مراسل القنوات الناقلة سؤالًا لحمد الله عن نادي النصر، ليرد اللاعب قائلًا: "نادي النصر سيظل في قلبي، فأنا أعشقه هو وجماهيره".

وعبر حمد الله وقتها عن غضبه بسبب تكرار سؤاله عن النصر، مطالبًا بعدم توجيه أي سؤاله له مرة أخرى بخصوصه.

آل معمر قال خلال تصريحات لبرنامج "كورة" عقب الكلاسيكو: "قضيتنا مع حمد الله منظورة، وكل شخص حر في التعبير عن مشاعره بالشكل الذي يريده، ولكن بالنسبة لنا اللاعب المغربي ماضي وانتهى".

مسلي آل معمر يدافع عن تاليسكا بسبب حمد الله!

البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب النصر، خرج في تصريحات تليفزيونية مؤخرًا، يؤكد خلالها على أن العالمي استفاق بعد رحيل حمد الله، متهمًا إياه بإرهاب اللاعبين لكي يمرروا له الكرة، والتسبب في العديد من الأزمات داخل غرفة خلع الملابس.

تاليسكا شدد أيضًا على أنه فكر في الرحيل عن النصر بجدية بسبب أفعال حمد الله، وأشار إلى أن رحيل اللاعب المغربي دفعه وزملائه للتركيز في الملعب، ومن ثم حقق الفريق نتائج إيجابية.

رئيس النصر كان له تعليقًا على هذا الأمر، حيث قال: "ما قاله تاليسكا فهو رأيه، وكان أفضل لاعبي النصر خلال المباراة الماضية بعد أن خرج بتلك التصريحات، وهو لا يتأثر بأي شيء، ولكن الأمر في النهاية بيننا وبينه".

تصريحات "مسلي آل معمر" رئيس نادي النصر بعد الخسارة أمام الاتحاد في الجولة "20" من الدوري#كورة_روتانا #الاتحاد_النصر pic.twitter.com/QkJb6u7Q8T — برنامج كورة (@korarotana) February 12, 2022

ما هو تعليق آل معمر على تحكيم كلاسيكو الاتحاد والنصر؟

وهاجم رئيس النصر تحكيم مباراة الاتحاد والنصر، حيث شدد على أنه السبب في الهزيمة التي تعرض لها العالمي، ولكن في نهاية الأمر هي مباراة بثلاث نقاط.

آل معمرتابع: "التحكيم في المباراة لم يكن على المستوى المطلوب، فنحن نقوم بدفع الأموال من أجل جلب أفضل الحكام، ولكن مباراتنا أمام الاتحاد كان بها أخطاء تحكيمية كبيرة، وبحثنا عن تاريخ الحكم بإسبانيا وجدناه من أسوأ الحكام هناك".

واختتم رئيس النصر تصريحاته قائلًا: "عندما تُحتسب عليك ركلة جزاء غير صحيحة بهذا الشكل مع بداية المباراة، من الطبيعي أن يحدث ما حدث، وأيضًا خروج لاعب للإصابة دون طرد من تسبب له في هذه الإصابة أمر غريب".

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