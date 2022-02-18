رئيس الزمالك يُوضح حقيقة انتقال أبو جبل للنصر

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الإعلام السعودي الذي أكد توقيع حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل لنادي النصر السعودي، وقد أوضح حقيقة تلك الأخبار.

الإعلام السعودي وتحديدًا صحيفة الرياضية كانت قد أكدت إتمام النصر للصفقة وحصوله على توقيع حارس المرمى المصري على عقد يبدأ بنهاية عقده مع ناديه المصري.

ماذا قال مرتضى منصور عن توقيع أبو جبل للنصر؟

الرئيس الفائز مؤخرًا بانتخابات رئيس مجلس إدارة النادي حتى عام 2025 أكد على استمرار "جاباسكي" في الزمالك للموسم القادم رغم عدم تجديد عقده حتى الآن.

وأضاف خلال اجتماعه بقادة الصفحات الزملكاوية على السوشيال ميديا "أبو جبل تحدث معي وقد أكد لي رغبته بالاستمرار مع الزمالك الموسم القادم".

يُشار إلى أن عقد حارس المرمى، الذي تألق مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بعدما لعب أساسيًا لإصابة الحارس الأول محمد الشناوي خلال مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16، ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ماذا قال الإعلام السعودي عن عقد أبو جبل مع النصر؟

عديد المصادر الصحفية أكدت اتفاق أبو جبل مع النصر على الانتقال له عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وقد كشفت صحيفة الرياضية تحديدًا عن تفاصيل عقد اللاعب مع الفريق العاصمي السعودي، والتي تضمنت راتبًا ضخمًا وبندًا غريبًا خاص بمدة العقد.

الصحيفة ذائعة الصيت أوضحت أن العقد لا يمتد سوى لموسم واحد فقط مع إمكانية تجديده لموسم آخر، وهو بند غريب للغاية خاصة أن أبو جبل لم يتخط عامه الـ33 بعد، لكن يبدو أن النصر يخشى عدم ظهوره بالمستوى الكبير الذي خاض به كأس أمم إفريقيا، وقد حمى نفسه من إمكانية فسخ عقده وتعويضه ماليًا بنهاية الموسم القادم.

وكشفت الرياضية عن تلقي اللاعب المصري راتبًا سنويًا قدره 7 ملايين ريال سعودي، أي ما يزيد قليلًا عن 2 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ ضخم جدًا خاصة بعقود حراس المرمى في الدوري المصري.

اقرأ أيضًا |