رئيس الزمالك: طارق حامد رفض اللعب ضد الوداد وزوجة موسيماني فاوضتنا

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على طارق حامد نجم وسط الفريق متهمًا إياه برفض اللعب أمام الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا، كما فجر مفاجأة كبيرة حول مفاوضات نجله أمير مع زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

تصريحات الرئيس النارية جاءت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد جيزوالدو فيريرا الذي قاد الزمالك لأول مرة أمام الوداد وخسر بهدف نظيف ليخرج من دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قال مرتضى عن طارق حامد؟

الرئيس المثير للجدل كان قد أعلن عدم تجديد عقود 5 لاعبين تنتهي بنهاية الموسم الجاري، بينهم طارق حامد، الذي ارتبط بالانتقال إلى الاتحاد السعودي الموسم القادم.

وجاء تواجد لاعب سموحة السابق ضمن تلك المجموعة صادمًا للجماهير، خاصة أنه معروف بحماسه وروحه القتالية وأدائه القوي مع الفريق، لكن مرتضى منصور هاجم اللاعب بضراوة خلال المؤتمر الصحفي واتهمه بالتهرب من مواجهتي الوداد الأولى والثانية.

وأضاف "طارق حامد رفض صعود الطائرة المتوجهة للمغرب لمواجهة الوداد في المباراة الأولى، وكذلك رفض اللعب ضده هنا، سألت طبيب الفريق، محمد أسامة، عن حالته الصحية فأكد لي جاهزيته للعب، وحين سألت أسامة نبيه قال أنه لا يريد اللعب لرفضه الدخول في معركة".

وبلغ رئيس الزمالك ذروة هجومه ضد اللاعب بقوله أمام فيريرا وبقية مساعديه "طارق حامد لا يستحق ارتداء قميص الزمالك، عرضت عليه 25 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقده لكنه طلب مهلة لأداء صلاة استخارة، أقول له لا الزمالك سينتظرك ولا مرتضى منصور سيفعل".

كانت مصادر صحفية قد أكدت أن نادي الاتحاد السعودي تقدم بعرض لضم طارق حامد مجانًا الصيف القادم يتضمن منحه 3 ملايين دولار سنويًا.

مرتضى منصور: زوجة موسيماني فاوضت أمير

مرتضى منصور واصل إطلاق المفاجآت الصارخة في المؤتمر الصحفي، بانتقاله للحديث عن مفاوضات زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع نجله أمير.

إذ قال "أقسم بالله أن زوجة موسيماني تحدثت مع أمير الشهر الماضي وفاوضته حول تدريب موسيماني للزمالك، لكني رفضت ذلك احترامًا لجمهور الأهلي المحترم رغم أنني لا أتعامل مع الخطيب".

أتم "قلت لأمير أنني لا أريد موسيماني ولا "الجن" الذي يتعامل معه وخذله أمام صن داونز".

يُشار إلى أن المدرب الجنوب إفريقي جدد عقده مؤخرًا مع الأهلي لموسمين قادمين بعد مفاوضات طويلة وشاقة.

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