رئيس الأهلي: لم نعلم أنه تم "خلط" قوانين كرة القدم بكرة اليد

أبدى ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي غضبه الشديد من قرارات حكم مواجهة ديربي جدة أمام الاتحاد، والتي خسرها فريقه بنتيجة 4-3.

الأهلي وجد نفسه متأخرًا بثلاثة أهداف نظيفة قبل أن يُقلص كارلوس إدواردو الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، واستطاع الفريق العودة والوصول للتعادل في الشوط الثاني لكن ركلة جزاء سددها بنجاح عبد الرزاق حمدالله منحت الفوز لمتصدر الدوري السعودي.

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الأهلاوية طالبوا باحتساب ركلة جزاء في آخر لحظات المباراة لوجود لمسة يد ضد مدالله العليان لكن الحكم رفض مطالبهم وأكد قراره بعد مشاهدة اللقطة عبر الفيديو مما فجر غضبهم عقب اللقاء.

النفيعي أوضح خلال تويتر أن أخطاء اللاعبين في الشوط الأول أدت للخسارة، مشددًا على أن الأهلي لا يستحق أبدًا أن يُهزم خلال اللقاء.

وأضاف "هاردلك للجماهير ومبروك للاتحاد، خسرنا بأخطاء لاعبينا ولا نستحق الهزيمة، لعبنا شوطًا أول سيئ جدًا بسبب أخطاء فردية وهدف تسلل غير صحيح، ومع ذلك عدنا في الشوط الثاني".

هاردلك للجماهير ومبروك للإتحاد

خسرنا بأخطاء لاعبينا و ولا نستحق الهزيمة .. لعبنا شوط اول سيء جدا بسبب أخطاء فرديه وهدف تسلل غير صحيح ومع ذلك عدنا بقوة في الشوط الثاني .. ولم نعرف انه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد ، pic.twitter.com/1eaJBiYRdD — ماجد النفيعي (@Nefaie_Majed) February 26, 2022

أتم ساخرًا من الحكم وعدم احتسابه ركلة الجزاء ضد العليان "لم نعرف أنه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد".

يُشار إلى أن خسارة الأهلي قربته أكثر من منطقة الهبوط في جدول الترتيب، إذ أصبح بعيدًا عن الاتفاق صاحب المركز الـ14 بـ5 نقاط فقط، والمباراة القادمة ستجمع الفريقين وستكون حاسمة في حسابات معركة البقاء في دوري المحترفين.