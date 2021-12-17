رئيس الاتحاد الجزائري: يجب التحقيق مع حكم لقاء قطر

أكد شرف الدين عمارة، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على أن منتخب بلاده قادر على التتويج ببطولة كأس العرب، متحدثًا عن حكم مباراة قطر، والذي اتهمه بأنه أفسد المباراة.

وشهدت مباراة الجزائر وقطر بنصف نهائي كأس العرب، واقعة غريبة حينما احتسب حكم المباراة البولندي سيمون مارسينياك 9 دقائق كوقت محتسب بدلًا من الضائع، ولكنه أنهى اللقاء بعد تمام 18 دقيقة.

عمارة تحدث عبر الإذاعة الجزائرية عن المباراة النهائية، حيث قال: "أتوقع مواجهة حماسية وندية مع المنتخب التونسي، وسنخوض المباراة من أجل الفوز والظفر بالكأس، وكل عملنا مركز على تحقيق هذا الهدف".

رئيس الاتحاد الجزائري تابع: "محاربو الصحراء جاهزون ويتواجدون في صحة جيدة، ولا يحتاجون للتحفيزات المادية، ولم يتحدثوا أبدًا عن هذا الموضوع، وهم مختلفون تمامًا عما سمعناه في المنتخبات الأخرى، ولكن سنقدرهم حسب العطاء، وهذا سيتحدد في الاجتماعات المغلقة".

وأشاد عمارة بالمستوى الذي ظهر به النجم يوسف بلايلي مع المنتخب الجزائري، حيث أكد على أنه يستطيع اللعب في أي فريق بالعالم، وتحدث أيضًا عن تألق اللاعبين الشباب مثل إلياس شتي ومريزيق والطيب المزياني وزروقي.

شرف الدين تحول للحديث عن حكم مباراة قطر، حيث قال: "أتوقع أن يتم فتح تحقيق من جانب الاتحاد الدولي (فيفا) مع هذا الحكم البولندي، بعد ما حدث في المباراة".

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واختتم عمارة تصريحاته قائلًا: "الحكم البولندي أفسد تحكيمه، حيث كان جيدًا حتى الدقيقة 90، وبعدها لا أعرف ماذا حدث، تم الإعلان عن 9 دقائق كوقت إضافي، وبعدها احتسبنا الوقت الإضافي وقدرناه بـ7 دقائق و 23 ثانية، ولكنه أضاف في النهاية 18 دقيقة و 30 ثانية".

وحقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد، ليتأهل إلى النهائي، ويلاقي تونس من أجل تحديد بطل العرب 2021.