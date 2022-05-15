رئيس أتلتيكو مدريد يحسم موقف جريزمان ويكشف رغبته

أكد إنريكي سيزارو رئييس أتلتيكو مدريد على احترامه الكبير للنجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم وتلقى تحية كبيرة من جماهير ملعب واندا ميتروبوليتانو في مواجهة إشبيلية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "موفيستار"، وكشف خلالها موقف النجم الفرنسي أنطوان جريزمان المعار من برشلونة من الاستمرار في الفريق.

وقال سيزارو: "جريزمان سيستمر معنا، إلا إذا قالت الصحافة ما دون ذلك، هل علينا أن نتفاوض من جديد؟ ذلك هو الشيء الأقل أهمية في الأمر".

وأكمل تصريحاته مؤكدًا رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق: "عندما يكون اللاعب يريد اللعب للفريق يصبح المال هو الشيء الأقل أهمية".

وأضاف عن لويس سواريز: "هو لاعب وشخص مذهل، لقد قابلته اليوم بمجرد وصوله وذهبنا لغرف الملابس، هو يستحق مكانة هامة للغاية في ذلك النادي، وفي المتحف الخاص بنا".

كما تحدث عن سيرخيو أجويرو: "لقد مرت 11 عامًا دونه، لقد غادر دون أن يودعنا وها هو جاء لفعل ذلك، أنا سعيد لأنني رأيته من جديد".

جدير بالذكر أن أتلتيكو ضمن إنهاء الدوري الإسباني في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا عقب التعادل مع إشبيلية بهدف لكل فريق.