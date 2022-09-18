رئيس أتلتيكو: سأطلب من فينيسيوس أن يعلمني رقص السامبا

لمهاجمة العنصرية، رئيس أتلتيكو مدريد يشجع فينيسوس على الاحتفال بالرقص

دع إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد، اللاعب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، لتعليمه طريقة الرقص التى يقوم بها أثناء الاحتفال بأهدافه.

وشهدت الأيام الماضية تعرض فينيسيوس لعبارت عنصرية من قبل رئيس اتحاد وُكلاء كرة القدم الإسبانية بيدرو برافو، حيث وصف احتفاله برقص "القرود" قبل أن يتراجع عن حديثه.

أتلتيكو مدريد يستعد لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم في الأسبوع السادس من الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

رئيس أتلتيكو مدريد يطلب من فينيسوس تعليمه رقص السامبا

وتحث سيريزو إلى وسائل الإعلام قبل مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية، وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية حديثه حول اللقاء المرتقب.

وقال رئيس الروخي بلانكوس عن الجدل الدائر حول احتفال اللاعب البرازيلي: "ما علينا فعله هو التأكد من أن فينيسيوس لن يسجل هدفًا في شباكنا اليوم وإذا حدث وكان يريد الاحتفال به، فدعوه أن يحتفل به بشكل صحيح وباحترام لكل الجمهور الذي يقف أمامه" .

ويبدو أن سيريزو لا يريد تسخين الأجواء وإظهار روحه المعنوية الجيدة حيث قال: "سأطلب من فينيسيوس أن يعلمني كيف أرقص السامبا لأنني يجب أن أذهب إلى البرازيل في المهرجانات القادمة في ريو".

وأتم: "اللاعبون يعبرون عن أنفسهم كما يريدون، الشيء الوحيد الذي يجب أن يكون مع احترام الأشخاص الموجودين في ملعب".