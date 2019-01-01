وكيل أعمال فايلر: التتويج بدوري الأبطال معيار نجاح المدرب في الأهلي

وكيل أعمال فايلر يتحدث عن تحديات المدرب السويسري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يرى ساشا أمباشر، وكيل أعمال السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء لا تقل عن بايرن ميونخ الألماني وايه سي ميلان الإيطالي، لأنه النادي الأكثر تتويجًا في إفريقيا.

أمباشر قال خلال تصريحات لموقع "زنترال بلس" السويسري: "جماهير النادي الأهلي لا تصف المدرب بالناجح إلا في حالة تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا".

وكيل أعمال المدرب السويسري تابع: "قمت بعرض فايلر على الأهلي لتدريبه، وفضلوه على مدربين آخرين قمنا بعرضهم".

ساشا أمباشر أردف: "الأهلي وصل لحجم الأندية الأوروبية الكبرى مثل بايرن ميونخ وايه سي ميلان، وهو النادي الأكثر نجاحًا في العالم بعد ريال مدريد الإسباني في تحقيق البطولات القارية".

وواصل: "فايلر استطاع أن يقنعهم من خلال قدراته ورغبته في صناعة فريق أفضل، ويتميز في التواصل مع الآخرين، فهو واحد من أفضل المدربين".

اتحاد الكرة: تم الاتفاق مع مدرب منتخب مصر والإعلان خلال ساعات

واختتم وكيل فايلر تصريحاته قائلًا: "المدرب أمامه تحديات كثيرة، أبرزها هو تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري، لأن الجمهور لا يقبل بأقل من ذلك".

فايلر تولى مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي، الذي تمت إقالته مؤخرًا، وتولى بعده محمد يوسف المهمة بشكل مؤقت قبل رحيله.