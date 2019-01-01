فايلر: الفارق واضح بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا

المدير الفني للأهلي يتحدث عن الفوز على الاتحاد السكندري.

صرح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بأن فوز فريقه على الاتحاد السكندري، يجلعه سعيد للغاية، خاصة وأنه خرج بشباك نظيفة دون تلقي أهداف.

الأهلي حقق الفوز على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فايلر قال خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الدوري المصري ليس ضعيفًا، ولكن من المستحيل أن نقارنه ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

المدرب السويسري تابع: "الفوز على الاتحاد برباعية، أمر يجعلني سعيدًا، وأيضًا عدم تلقي أهداف خلال المباريات الأخيرة".

رينيه أردف: "تقدمنا في الشوط الأول على الاتحاد بهدف، ولكن الهدف الثاني أنهى الأمر، وحققنا انتصارًا مهمًا".

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المدير الفني للأهلي واصل: "الأمر لا يحتاج للحديث، لا يجوز المقارنة بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، الفرق واض ولا يحتاج للشرح".

واستطرد قائلًا: "عندما أقوم بتبديل في المباراة، هذا الأمر ناتج عن أداءء لم يعجبني، أو رغبتي في تعديل طريقة اللعب، وأتخذ قراراتي بعقلي وإحساسي".

واختتم فايلر تصريحاته قائلًا: "استبدال اللاعبين هذا ليس من مهام عملي، وكل تركيزي وفكري في الفنيات فقط، ولو قمت بالتفكير في هذه الأمور، سأحتاج 180 ساعة للرد يوميًا عليها".

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، حققها من الفوز في 8 مباريات، محققًأ العلامة الكاملة.