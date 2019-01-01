فايلر: تجربة الأهلي مثيرة وقد أعود إلى بلجيكا

المدرب السويسري يتحدث عن تجربته مع الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه في تحدي جديد ومثير بالنسبة له، عندما تولى مهمة تدريب المارد الأحمر.

فايلر تولى مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي، الذي تمت إقالته بعد الخروج من كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

المدرب السويسري قال خلال تصريحات لصحيفة "والفوت" البلجيكية: "أمتلك ذكريات جيدة مع أندرلخت، وقدمت نجاحات مع الفريق، ولكن هناك بعض الأمور غير المفهومة التي أنهت التجربة بشكل غير مُرضٍ".

رينيه فايلر تابع: "البعض شارك ما قدمناه من نجاحات مع أندرلخت على أنها سلبية، وتم الاستماع إلى هذه الآراء وبناء عليها تم اتخاذ قرارات".

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وتحدث المدرب السويسري عن تجربته مع الأهلي، حيث قال: "هذا تحدٍ جديد لي وصعب، وهي تجربة جديدة ومثيرة".

وبعد سؤاله عن إمكانية عودته إلى بلجيكا قال: "لم لا، لو أتيحت لي الفرصة لتدريب فريق جديد بالتأكيد لن أرفض، ولكن سنرى ذلك مستقبلًا",

وقاد فايلر فريق أندرلخت البلجيكي خلال الفترة من يوليو 2016 إلى سبتمبر 2017، حقق معه العديد من البطولات.