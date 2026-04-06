رينيه فان دير جيب يحدد الخطوة التالية المثالية لسفين مينانز: «هناك سيصبح نجمًا كبيرًا!»

يعتقد رينيه فان دير جيب أن سفين مينانز جاهز لاتخاذ الخطوة التالية في مسيرته المهنية، حسبما صرح في موقع KieftJansenEgmondGijp. ويخوض لاعب خط الوسط موسمًا قويًا للغاية مرة أخرى مع نادي AZ، ويقال إن أندية من إيطاليا وإنجلترا قد أبدت اهتمامًا به.

"لدينا بالطبع نهائي ممتع للغاية هذا العام"، يقول ويم كيفت وهو يتطلع بحذر إلى نهائي كأس يوروجاكبوت KNVB، الذي سيقام في 19 أبريل. "AZ - NEC، كلاهما يلعبان كرة قدم جيدة للغاية."

"جوردي كلاسي عاد، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لهم. لكن سفين مينانز أيضًا، أليس لاعب كرة قدم جيد جدًا؟"، يقول كيفت، الذي يتساءل عما إذا كان لاعب خط الوسط في AZ قادرًا على اللعب بمستوى أعلى.

"بالتأكيد!"، رد فان دير جيب. "مينانز يذكرني قليلاً بمارتن دي رون، وهو لاعب كرة قدم مختلف تماماً. لكنني لم أتوقع منه أبداً أن ينتقل من هيرينفين إلى إيطاليا هكذا ويصبح نجماً هناك. وهذا قد يحدث لمينانز أيضاً."

"إذا انتقل إلى أتالانتا، فمن الممكن أن يصبح لاعب وسط مستقرًا وممتازًا"، يقول فان دير جيب. "يمكنه أيضًا اللعب في فينورد وبي إس في وأياكس، لكن المشكلة هي أن الأندية المتوسطة في بلجيكا وهولندا تطلب 32 مليون يورو مقابل لاعبيها."

لا يُعرف المبلغ الذي يطلبه نادي AZ حاليًا مقابل مينانز، لكن في الصيف الماضي لم تتم صفقة انتقاله إلى نادي PSV مقابل حوالي 15 مليون يورو. وفي الوقت الحالي، يبدو أن القيمة السوقية لمينانز، الذي لا يزال مرتبطًا بالنادي حتى منتصف عام 2028، قد ارتفعت أكثر.