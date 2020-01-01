صدارة وتألق أوروبي .. هل يجهز رينجرز جيرارد للعودة إلى ليفربول؟

بداية مشوار مشجعة لستيفي في اسكتلندا

عندما حقق ليفربول أخيراً لقب البريميرليج الموسم الماضي بعد طول غياب طالب البعض من جماهيره بتسجيل مدرب رينجرز الحالي ستيفن جيرارد كلاعب من أجل أن يحصل أخيراً على ميداليته بطلاً للمسابقة بعد سنوات من المعاناة والمحاولات الفاشلة كقائد للريدز.

وإذا كان الجمهور أراد تكريماً معنوياً لقائدهم الأسبق، فيبدو أنه يملك خطة مختلفة من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي تمنع عليه طوال مشواره الحافل مع ليفربول، وهذا عبر السلك التدريبي.

منذ تولي "ستيفي" مهمة تدريب رينجرز في اسكتلندا عام 2018 ونجح في خلق طفرة نوعية في مستوى العملاق النائم والغائب عن البطولات منذ 2011، والذي أصبح يعاني من هيمنة جاره وعدوه اللدود سيلتك الذي احتكر كل البطولات في ظل تراجع الزرق الكبير.

رغم غياب الخبرات، ولكن وجد جيرارد بيئة خصبة للعمل وصقل مهاراته كمدرب في فريق قرر المغامرة عليه من أجل إعادته للقمة من جديد على الرغم أن تاريخه لا يضم إلا رفضه لميلتون دونس وتجربة صغيرة في قطاع الشباب بليفربول.

مباشرة عمل المدير الفني على رفع الروح المعنوية وإعادة زرع الثقة في لاعبيه، واعتمد أسلوب لعب هجومي قاد الفريق لتسجيل 115 هدفاً بكل البطولات، ولكن مرة أخرى اصطدم بزعامة سلتيك المطلقة، وإن كان يحسب له نجاحه في تحقيق الانتصار الأول لرينجرز عليه منذ 2012 في ديسمبر 2018 بنتيجة 1-0، ثم كرر الأمر بنهاية الموسم بهدفين نظيفين، ليثبت أنه قادم لينافس عكس السنوات الماضية.

في موسمه الثاني استمر رينجرز في الاندفاع الهجومي وسجل 110 هدف، وشهد تطوراً في النتائج خصوصاً على الصعيد القاري بعدما بلغ دور الستة عشر للدوري الأوروبي بعد عروض مميزة أمام بورتو، براجا، وفينورد، ولكن استمر ثانياً خلف سلتيك محلياً، وإن فاز عليه في مناسبة وحيدة 2-1 خارج أرضه.

الموسم الحالي، والذي بدأه الفريق وهو لم يختم بعد الماضي بسبب تأجيل مباراته بالدوري الأوروبي، رفع فيه شعار النضوج، فوز آخر على سلتيك خارج الأرض وصدارة مريحة بفارق تسع نقاط وإن كان الغريم الأخضر يملك لقاءين مؤجلين، كما أنه يتصدر مجموعته بالدوري الأوروبي بسبع نقاط بعد تعادل مع بنفيكا في لشبونة وفوزين على ليخ بوزنان وستاندرلييج.

قوة الفريق الهجومية تستمر ككلمة السر، حتى الآن في 20 مباراة هز الفريق الشباك 54 مرة، والفضل للثلاثي الهجومي القوي بقيادة المشاغب ألفريدو موريلوس الذي رغم مشاكله مع البطاقات ولكن أهدافه تبقى حاسمة للفريق، والجامايكي القادم من أندرلخت كيمار روفي، بالإضافة للمتألق ريان كينت الذي طالب البعض باستدعائه للمنتخب الإنجليزي.

دفاعياً أيضاً الفريق تحسن بشكل مبهر عن الماضي، فقط سبعة أهداف في تلك العشرين مباراة هزت شباكه، لتثبت رؤية جيرارد الثاقبة في ضم النيجيري الدولي ليون بالوجون الصيف الماضي والإضافة التي قدمها بما يملك من خبرات واسعة في ألمانيا وإنجلترا.

جيرارد حرص أيضاً أن يمتلك فريقه احتياطي على أعلى مستوى في ظل ضغط الموسم، ونظرة على الدكة سترى أنه يملك المخضرم جيريمان ديفون، الموهبة يانيس حاجي، والجنوب إفريقي القادم من أميان بونجاني زونجو، وأسماء أخرى مميزة.

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هدف رينجرز وجيرارد هذا الموسم واضح المعالم، العودة لمنصات التتويج وكسر هيمنة سلتيك، وخصوصاً في الدوري، الأمر الذي إذا تحقق قد يفتح الباب لرحيله نحو تجربة أكبر، غالباً في البريميرليج.

البعض يتحدث عن جيرارد في ليفربول، ولكن مع وجود يورجن كلوب ونجاحاته المطلقة يبدو أمراً غير منطقياً في المستقبل القريب، ولما لا كخليفة له بعد انتهاء عقده الحالي، مما يمنحه الفرصة لتجربة ثانية بعد رينجرز تثقل خبراته وتزيدها قبل تولي مهمة ناديه القديم.

غامر فرانك لامبارد وبدأ مشواره مباشرة من بوابة ناديه الأصلي تشيلسي، في تجربة قد تصيب أو تخيب وتتسبب في حرقه مبكراً، ولكن جيرارد كان أكثر ذكاءاً من زميله السابق في المنتخب وهاجر شمالاً، القرار الذي حتى الآن يجني ثمار نجاحه.