مشاركة تابع GOAL على جوجل

بينما يتعرض للكثير من الانتقادات مؤخرًا في ظل تراجع مستواه، يبدو أن الظهير الفرنسي تيو هيرنانديز قد اكتفى بالفترة التي قضاها في الهلال، ويبحث عن العودة إلى أوروبا من جديد.

إعلان

ماذا حدث؟

صاحب الـ29 عامًا كان قد انضم للقلعة الزرقاء في صيف 2025، قادمًا من ميلان مقابل 25 مليون يورو، بعد خلاف مع مسؤولي النادي الإيطالي.

ويمتد عقد الفرنسي مع الهلال حتى نهاية يونيو 2028، لكن الوسط الرياضي خرجت به أصوات مؤخرًا للمطالبة برحيله.

تيو هيرنانديز كان في فترة من الفترات أحد نجوم الصف الأول بالزعيم، لكن مستواه تراجع مؤخرًا بالتزامن مع تراجع مستوى الفريق ككل تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي.

عرض أوروبي كبير لتيو هيرنانديز

في هذا الشأن، كشف الإعلامي الرياضي خالد البدر عن سعي الظهير الفرنسي للرحيل خلال الميركاتو الشتوي المقبل، دون انتظار حتى للصيف أو لنهاية عقده في 2028.

إعلان إعلان

وأكد البدر أن هيرنانديز جلب بالفعل عرض مالي من نادي أوروبي كبير، لتسهيل رحيله عن القلعة الزرقاء، دون الكشف عن اسم النادي المنوط بحديثه.

مواضيع ذات صلة

مقترح لحل أزمة رينان لودي

مفاجأة تيو هيرنانديز دفعت خالد البدر لاقتراح عودة الظهير البرازيلي رينان لودي من جديد إلى الهلال، لحل محل الأول.

البدر كتب نصًا عبر حسابه على منصة "إكس": "اقترح على الهلاليين يسوون مصالحة مع لودي، يسحب الشكوى من فيفا ويرجع يكمل عقده مع الهلال ويحتفل معه بالدوري والنخبة والكأس".

إعلان

الظهير البرازيلي يلعب حاليًا لأتلتيكو مينيرو بعدما فسخ عقده من جانب واحد مع الهلال في صيف 2025، بعدما تقرر رفع اسمه من القائمة المحلية والاكتفاء بقيده في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط.

وتقدم لودي بشكوى ضد الهلال أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مطالبًا بتعويضات مالية، والأمر ذاته فعل النادي السعودي، متهمًا اللاعب بفسخ عقده دون سند قانوني.