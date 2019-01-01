رينار يشكو عدم مشاركة اللاعبين الشباب في الدوري السعودي

رينار يسعى لبناء منتخب سعودي قوي لكأس العالم 2022 في قطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طالب هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بمشاركة اللاعبين الشباب مع أنديتهم في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان رينار قد تولى تدريب منتخب السعودية، الشهر الماضي بعد أن ترك تدريب منتخب المغرب عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الإقتصادية" السعودية، أن رينار اشتكى من عدم مشاركة اللاعبين الشباب في مباريات الدوري في الفترة الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن معظم اللاعبين الشباب الذين شاركوا في بطولة الأمم الآسيوية الماضية للشباب وأيضًا في كأس العالم للشباب في بولندا.

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وأشارت التقارير أن رينار يسعى لظهور اللاعبين في الوقت الحالي خلال مباريات الدوري السعودي، ليكونوا نواة للمنتخب في كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة اليمن ضمن الجولة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.