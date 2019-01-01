رينار: لم نحترم جنوب أفريقيا بالشكل المطلوب واستفدنا من الوديات

المدير الفني للمنتخب المغربي يشدد على أهمية المباريات الودية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب المغربي، على أن فريقه لم يظهر الاحترام المطلوب لجنوب أفريقيا في مباراتهما، مشدداً على صعوبة البطولة بداية من الدور القادم.

وحقق المنتخب المغربي، فوزه الأول على حساب جنوب أفريقيا في تاريخ نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بهدف نظيف عن طريق مبارك بوصوفة.

وقال رينارد في تصريحات عقبت اللقاء: "النتائج التي حققناها في دور المجموعات مميزة للغاية، في ظل نتائج الوديات قبل انطلاق كأس الأمم".

وواصل: "ومن هنا تظهر أهمية المباريات التحضيرية، تكشف لك عن الأخطاء من أجل تفاديها فيما بعد، نحن نستفاد من الوديات في المباريات الرسمية".

وتابع: "لم نظهر الاحترام المطلوب لجنوب أفريقيا في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني تحسن الأداء ونجحنا في الفوز بالمباراة".

⚡️ “المغرب ينهي عقدة جنوب إفريقيا ويتأهل إلى الدور الثاني لكأس الأمم”https://t.co/JBRYnMqPx7#إفريقيا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 1, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "الدور القادم من البطولة سيكون صعباً، يجب علينا معالجة الإرهاق، وسنعمل من أجل الوصول بعيداً في البطولة".

وحجز المنتخب المغربي، مقعده في نصف النهائي بتصدره المجموعة الكاملة، بعد فوزه على جنوب أفريقيا، وحل ساحل العاج في المركز الثاني من المجموعة.