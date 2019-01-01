رينارد يعلن قائمة السعودية استعدادًا لأوزبكستان وباراجواي

تعرف على قائمة السعودية للتصفيات الآسيوية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة الأخضر المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المنتخب السعودي سيواجه نظيريه الأوزباكستاني يوم 14 نوفمبر الجاري في ملعب باختاكور الأوزبكي، ثم يواجه منتخب باراجوي يوم 19 في نفس الشهر.

وشهدت قائمة الأخضر عودة اللاعب نواف العابد صانع ألعاب الهلال بعد فترة طويلة من الغياب، والتي كان أخرها أثناء تواجده في معسكر المنتخب قبل منافسات كأس العالم روسيا 2018.

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قائمة الأخضر ضمت 24 لاعبًا وهم:

"محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، علي آل بليهي، عبد الله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن عبيد، عبدالله الخيبري، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، عبد العزيز البيشي، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الرحمن الدوسري، يحيى الشهري، نواف العابد، عبد الفتاح عسيري، هتان باهبري، فراس البريكان، هارون كمارا، عبد الله الحمدان".