رينار-علينا-الحفاظ-على-الروح-العالية-حتى-النهائي-أمام-البحرين

السعودية يستعد لمواجهة البحرين في مواجهة قوية

تحدث الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب السعودية على التأهل إلى نهائي بطولة خليجي 24 على حساب قطر، لمواجهة نظيره البحريني المتأهل على حساب العراق.

الأخضر السعودي تأهل بفوز خاطف على قطر، في لقاء نصف النهائي، حيث سجله عبدالله الحمدان مستغلًا خطأ حارس مرمى العنابي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة البحرين من أجل خطف اللقب، وإعلان رينارد عن نفسه بتطوير أداء المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رينار في تصريحات عقب اللقاء أمام قطر: "لم نقدم أداء أفضل وأقوى من المباريات الماضية في مرحلة المجموعات، أمام قطر قدم اللاعبين أداء منظبطًا وهو سبب الفوز".

وتابع الفرنسي تصريحاته: "المباراة كانت صعبة للغاية قاتلنا بشكل كبير أمام قطر وفكرنا بطريقة منضبطة، وأقدم التهاني للاعبين بعد الصعود".

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وأضاف رينار: "المباراة في النهائي تختلف عن أي لقاء أخر، الأهم الأن هو الفوز باللقب ورفع الكأس، يجب أن نحافظ على الروح العالية".

وكان المنتخب البحريني حقق التأهل على حساب العراق بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكل منتخب.