رينار لحمد الله: ليس لدي وقت للرد عليك

الخلافات مستمرة بين الثنائي منذ يونيو الماضي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

علق الفرنسي هيرفي رينار؛ المدير الفني السابق لمنتخب المغرب والحالي لمنتخب السعودية، على تصريحات المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ محترف النصر السعودي، والذي اتهمه بعدم الاحترافية في التعامل خلال معسكر أسود الأطلس، استعدادًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

المهاجم المغربي غادر معسكر منتخب بلاده الإعدادي للبطولة الأفريقية في يونيو الماضي، بعد دخوله في أزمات مع عدد من لاعبي الفريق والمدير الفني وقتها رينار.

وأكد حمد الله في تصريحاته لراديو "مارس" اليوم السبت، أن المدرب الفرنسي هو سبب الأزمة وليس زملائه، حيث كان يتعامل بعدم احترافية معه، وأنه قابله في السعودية، لكنه رفض مصافحته. (طالع التفاصيل)

وقال رينار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية: "الأمر لا يحتاج إلى تعليق مني، كما أنني لم ألتق بهذا السيد، الحياة جميلة، وليس لدي أي وقت لأضيعه في الرد".

أزمة حمد الله مع منتخب بلاده متواصلة حتى الآن، حيث أكد البوسني خاليلوزيتش؛ المدير الفني الحالي للمغرب، أن محترف النصر رفض الاستجابة للمشاركة في المعسكر الحالي لأسود الأطلس. (طالع التفاصيل)

وخرج حمد الله لنفي تلقيه أي دعوة للانضمام للمنتخب سواء من المدرب أو من الاتحاد المغربي (طالع التفاصيل)، في الوقت الذي أكد به مصطفى حجي؛ المدرب المساعد، تصريحات المدرب البوسني. (طالع التفاصيل)