رينار يملح لرحيله عن المغرب بعد الخسارة من بنين

المغرب ودع أمم إفريقيا مبكراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

بعث هيرفي رينار، مدرب المغرب، برسالة خاصة للجمهور المغربي يشكره فيها على المساندة طوال فترته في تدريب الفريق السنوات الماضية.

وودعت المغرب أمم أفريقيا مساء الجمعة بعدما سقطت أمام بنين بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الأوقات الأصلية والمضافة.

وقال رينار عبر صحفته على "تويتر": "أود القول في تلك اللحظة الصعبة والأليمة للكرة المغربية ومحبيها شكراً لكل اللاعبين الذين كانوا رائعين في تلك الفترة الطويلة".

وأضاف: "أريد أن أخبرهم أنني أحبهم وأن نتذكر اللحظات الرائعة في تلك المغامرة، وأريد شكر كل من شارك فيها".

وواصل الفرنسي: "أريد شكر الجماهير التي ساندتنا في مصر وروسيا والمغرب وفي كل مكان، كنتم رائعين، كرة القدم فرح وسعادة ولذا نحبها، ديما مغرب".

وحمل رينار نفسه مسؤولية الخسارة من بنين في تصريحاته مع وسائل الإعلام بعد المباراة ووداع البطولة الأفريقية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد المغربي أو المدرب لتوضيح مستقبله من الاستمرار أو الرحيل.