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رينارد يُوجه رسالة لجماهير الكرة السعودية

تامر أبو سيدو
11:37 ص غرينتش+3 3‏/12‏/2022
Herve Renard Saudi Arabia 2022
الكلمات الأولى للمدرب الفرنسي بعد الخروج من كأس العالم

وجه الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية رسالة للجماهير السعودية شكرهم خلالها على الدعم الكبير الذي قدموه خلال المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

رينارد قاد الأخضر للفوز على الأرجنتين في إنجاز تاريخي، لكنه لم يستطع مواصلة النتائج الإيجابية وخسر أمام بولندا ثم المكسيك ليخرج من دور المجموعات بعدما وُلد الأمل لدى الجماهير بالتأهل إلى دور الـ16 وتكرار إنجاز 1994.

المدرب كتب على تويتر "بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم مع الكثير من المشاعر، أتقدم بالشكر الخاص للجماهير التي دعمتنا في الدوحة وأيضًا للشعب السعودي كافة على دعمه. كل تلك اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي. أراكم قريبًا".

وأرفق المدرب السابق للمغرب تغريدته بصورتين، الأولى لسالم الدوسري خلال احتفاله بهدف الفوز على الأرجنتين والثانية ملصق من صحيفة الرياضية السعودية يحمل صورته واللاعبين مع كلمة "شكرًا" باللغتين العربية والإنجليزية.

يُشار إلى أن عقد رينارد مع الأخضر يمتد حتى عام 2027 وقد أكد مصدر رسمي في الاتحاد السعودي لصحيفة الرياضية يوم أمس استمراره في منصبه حتى نهاية عقده.

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