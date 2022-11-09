رينارد يُعلق على إصابة الفرج .. ويؤكد: جاهزيتنا لكأس العالم لم تُكتمل

المدرب الفرنسي يكشف عن شعوره بعدما تعرض الفرج للإصابة

كشف الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن آخر تطورات المصابين، وعلق على إصابة سلمان الفرج قائد الأخضر، وتحدث أيضًا عن آخر الاستعدادات لكأس العالم قطر 2022.

وقال رينارد خلال تصريحات عبر المركز الإعلامي للمنتخب السعودي لكرة القدم: "صالح الشهري أصبح بخير ويجري بشكل طبيعي، وناصر الدوسري وسلطان الغنام قاموا باختبارات أمس الثلاثاء ومن المحتمل أن يلعبوا في مباراة بنما خلال الشوط الثاني".

المدير الفني للأخضر علق على إصابة الفرج، حيث قال: "كنا قلقين مثل جميع الجماهير السعودية، بعدما سقط على أرض الملعب ولم يستطع استكمال المباراة، واليوم لديه ألم الكتف، ولكنه سيكون على ما يرام خلال بضعة أيام من الراحة والذهاب إلى الصالة الرياضية، وسيكون قادرًا على العودة للملعب خلال أقرب فرصة، ولن يستطيع لعب مباراة الغد أمام بنما".

وشدد رينارد على أن تركيزه الفترة القادمة سيكون على التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به كأس العالم، مشيرًا إلى أنه سيمنح دقائق أكثر اللاعبين الذين سيشاركون بشكل أساسي في كأس العالم".

واختتم المدرب الفرنسي تصريحاته قائلًا: "نحن جاهزين نسبيًا لكأس العالم، ولكن ليس بشكل كامل، ويجب علينا المحافظة على ما فعلناه منذ بداية المعسكر، نحن أقوياء، ولكن علينا أن نكون أكثر فاعلية داخل منطقة الجزاء، لتسجيل المزيد من الأهداف".