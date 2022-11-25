رينارد يُطالب بالتواضع ويرفض الكشف عن بديل الشهراني

المنتخب السعودي يستعد لمواجهة بولندا

رفض الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية الكشف عن هوية اللاعب الذي سيُعوض ياسر الشهراني في تشكيل الفريق خلال مواجهة بولندا في ثاني جولات دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

الشهراني ومعه سلمان الفرج كانا قد تعرضا للإصابة خلال مباراة الفوز التاريخي على الأرجنتين 2-1، وقد انتهى كأس العالم لهما، وهو ما أكد رينارد أنه يُسبب له إزعاجًا كبيرًا، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد.

إذ قال "

إصابة سلمان الفرج وياسر الشهراني وغيابهما عن كأس العالم أصابنا بالإزعاج دون شك، لكن تلك كرة القدم والإصابات جزء منها وعلينا المضي قدومًا دونهما، الفرج قائد ولاعب مهم لنا لكن سالم الدوسري حاليًا هو قائدنا ونثق به تمامًا، قلت للاعبين أن ثقتنا ببعضنا البعض وتكاتفنا معًا هو سبيل نجاحنا".

أضاف "الشهراني لاعب مهم ولن يغيب عن تفكيرنا أبدًا، سنقاتل من أجله، أمتلك عدة خيارات لتعويضه مثل سلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبد الحميد، سترون البديل في الملعب غدًا".

وأتم "سنحافظ على تواضعنا بعد الفوز على الأرجنتين، وإلا ستكون العواقب كبيرة وسنواجه صعوبات بالغة".

رينارد أكد أن الكلام التحفيزي بين شوطي المباراة الأولى لم يكن سوى جزء من عمله وجهازه الفني خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن هناك جوانب أخرى لعمله خاصة التكتيكي والإعداد الجيد للمباريات لعبت دورًا في الفوز التاريخي.