رينارد يوجه التهنئة للأندية السعودية المتأهلة في دوري أبطال آسيا

المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي

ماجد جزر

وجه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رسالة تهنئة خاصة إلى الأندية السعودية المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وحسمت أندية الهلال والنصر والاتحاد تأهلها إلى دور ربع نهائي البطولة القارية بعد مواجهات صعبة في دور الـ16.

رينارد وجه التهنئة إلى الأندية الثلاثة، الذين تأهلوا لربع نهائي دوري أبطال آسيا، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وتخطى الهلال نادي الأهلي، بينما تخطى النصر نادي الوحدة الإماراتي، وأخيرًا نجح الاتحاد في تخطي عقبة ذوب أصفهان الإيراني.

يُذكر أن نادي الهلال سيواجه الاتحاد في دور الثمانية، بينما سيلتقي نادي النصر السعودي بنادي السد القطري.