رينارد يُهدد زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي

بات قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب في أندية الدوري السعودي إلى 8 وشيكًا للغاية، إذ تؤكد جل المصادر المتابعة أن اتحاد كرة القدم وبموافقة الأندية جميعًا سيُعلنه خلال مارس القادم، لكن يبدو أن جديدًا قد يحدث ويُغير الأمر.

الميدان الرياضي، القسم الرياضي لصحيفة اليوم السعودية، كشفت عن تهديد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي صدور هذا القرار بطريقة أو بأخرى.

كيف يُهدد رينارد زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي؟

المدرب الفرنسي الذي يقود المنتخب السعودي منذ عام 2019 ويؤدي معه بامتياز في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر يرغب بمنح لاعبي المنتخب أوقاتًا أكثر على أرض الملعب في الدوري السعودي.

الميدان الرياضي كشف عن اجتماع جمع رينارد مع لاعبي الأخضر الذين لا يشاركون كثيرًا مع أنديتهم، وقد أوضح لهم أهمية البحث عن حلول جيدة لحل تلك المشكلة ولضمان استمرار تواجدهم في قائمة المنتخب خلال المرحلة القادمة.

رينارد لم يُلق بالمسؤولية كاملة على كاهل اللاعبين، بل وعدهم ببحث هذا الأمر مع اتحاد كرة القدم السعودي والعمل على إيجاد حلول تضمن مشاركتهم بعدد أكبر من الدقائق في المباريات.

الحل الأهم لدى رينارد سيكون بالطبع تقليل عدد الأجانب في الدوري السعودي مما سيمنح المحليين فرصة أكبر للتواجد على أرض الملعب، وهو ما يُهدد قرار زيادة الأجانب من 7 إلى 8، بل ربما يدفع باتجاه تقيلهم إلى 6 أو 5، خاصة مع إقبال المنتخب السعودي على استحقاقات كبيرة.

ما هو وضع المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم؟

يُمكن القول أن المنتخب السعودي وضع قدمه الأولى في مونديال قطر 2022، حيث يتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 19 نقطة وبفارق 4 نقاط عن اليابان و5 عن أستراليا.

الأخضر يكفيه الفوز في مباراة يوم الثلاثاء القادم أمام اليابان لضمان تأهله رسميًا لنهائيات كأس العالم، وحال الخسارة سيكون بحاجة للفوز على الصين في المباراة التالية.

يُشار إلى أن اللوائح تنص على تأهل المتصدر ووصيفه عن كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، ومن ثم سيلعب صاحبا المركز الثالث مباراة حاسمة لتأهل أحدهما للمونديال.

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