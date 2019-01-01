رينارد يُعلن قائمة المنتخب السعودي بالقوة الضاربة في خليجي 24

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أعلن الجهاز الفني لمنتخب السعودية، بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، عن قائمة الأخضر المشاركة في بطولة خليجي 24 المزمع أقامتها في قطر.

وكانت قرعة النسخة الرابعة والعشرين من بطولات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، قد أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب عمان والكويت والبحرين.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات واليمن والعراق، وتم سحب القرعة يوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، وتقام منافسات البطولة في الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

وشهدت قائمة الأخضر استبعاد اللاعب هارون كمارا وضم مهاجم المنتخب الاوليمبي تركي العمار.

وكان هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية قد أكد أنه يستهدف الفوز بخليجي 24 ولا يُشارك في البطولة لمجرد المشاركة، ذلك خلال تصريحاته بعد التعادل وديًا مع باراجواي 0-0 في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.



وحين سُئل عن هدفه من اللعب في خليجي 24 ، أجاب "لست معتادًا على خوض البطولات بهدف المشاركة فقط، هدفنا هناك هو الفوز باللقب".

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قائمة الأخضر ضمت 24 لاعبًا وهم:

"محمد العويس، فواز القرني، أمين بخاري، عبد الله مادو، زياد الصحفي، محمد خبراني، حسان تمبكتي، محمد البريك، سلطان الغنام، سعود عبد الحميد، عبد الرحمن عبيد، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله عطيف، عبد العزيز البيشي، تركي العمار، عبد الرحمن الدوسري، عبد الإله المالكي، عبد الرحمن الدوسري، يحيى الشهري، نواف العابد، هتان باهبري، فراس البريكان، عبد الله الحمدان".