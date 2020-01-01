رينارد يشيد بالمنتخب السعودي وتحقيق الهلال دوري أبطال آسيا

رينارد يشيد بلاعبي المنتخب السعودي وفريق الهلال

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي عن لاعبي الأخضر وأيضًا الإشادة بفريق الهلال.

الهلال حقق دوري أبطال آسيا النسخة الماضية، وهو سبب إشادة رينارد بلاعبيه خلال تصريحاته عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وقال رينارد خلال تصريحاته: "لاعبو المنتخب السعودي يمتلكون ثقافة كبيرة وقادر على تحقيق التأهل لكأس العالم 2022 والدليل تفوقهم في المونديال الماضي على منتخب مصر".

المزيد من الفرق

وأضاف المدير الفني للمنتخب السعودي: "هناك لاعبين سعوديين مميزين خلال الفترة الأخيرة وما يدل على ذلك تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا".

وأردف رينارد: "دربت المنتخب المغربي 4 سنوات وكانت تجربة جيدة ومؤثرة بالنسبة لي ويوجد فيها العديد من الذكريات الإيجابية هناك".

اقرأ أيضًا - تقارير - كشف حقيقة إقامة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا في أرض محايدة

وتابع المدرب الفرنسي: "السماح للنساء بالمشاركة في ممارسة كرة القدم في السعودية أمر رائع للغاية للكرة هناك".

تلقى رينارد مع المنتخب السعودي هزيمتين خلال 11 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 4 منذ قيادته للأخضر.