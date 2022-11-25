رينارد يستقر على بديل ياسر الشهراني أمام بولندا

الشهراني سيغيب عن الأخضر باقي مباريات كأس العالم

استقر الجهاز الفني للمنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، على اللاعب الذي سيحل بدلًا من ياسر الشهراني الظهير الأيسر للأخضر، بعد إصابته في مباراة الأرجنتين.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة قوية خلال تدخل عنيف غير مقصود من جانب زميله محمد العويس حارس مرمى الأخضر، تسبب في نقله من الدوحة إلى الرياض، من أخل خضوعه لعملية جراحية لوجود كسر في الوجه.

وأشارت صحيفة "الرياضية"، إلى أن رينارد استقر على الدفع بمحمد البريك في مركز الظهير الأيسر، بدلًا من ياسر الشهراني، حيث اعتمد عليه خلال المناورة التي أقامها.

وعلى الرغم من امتلاك رينارد أكثر من لاعب يستطيع اللعب في مركز الظهير الأيسر مثل ناصر الدوسري وغيره، إلا أنه سيعتمد على محمد البريك نظرًا للخبرة التي يمتلكها.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة نظيره البولندي مساء غدٍ السبت، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.