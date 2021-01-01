رينارد يتحدث عن ضغط المباريات بالموسم الجديد .. ولغز الظهير الأيسر

رينارد يسعى للصعود بالمنتخب السعودي إلى كأس العالم 2022

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، عن الفترة المقبلة للأخضر استعدادًا للمرحلة التالية من أجل نجاح مهمته في قيادة المنتخب نحو كأس العالم المقبل.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز مؤخرًا على فلسطين بخسمة أهداف نظيفة ضمن الجولة الماضية من منافسات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم 2022 بقطر.

وقال رينارد في تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "من الجيد الاجتماع مع الأندية لأنهم من يشركون جميع اللاعبين ولديهم العديد من المشاركات والبطولات، والروزنامة في الموسم الجديد ستكون صعبة بوجود أيام الفيفا لأننا تأخرنا في المباريات الدولية، وهناك كأس العرب في ديسمبر والمواعيد ستكون صعبة على الجميع".

وأضاف: "اللاعبون قدموا مستويات أكثر من ممتازة في المباريات الأخيرة، ومازال أمامنا الكثير للوصول إلى نهائيات كأس العالم".

وعن مركز الظهير الأيسر، قال: "هناك العديد من الخيارات للظهير الأيسر في المنتخب، وضعت البريك وأيضًا البليهي يستطيع اللعب في نفس المركز، وتابعت اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري السعودي يؤدون بشكل جيد ولكن عليهم تقديم الأفضل لينضموا للمنتخب".

ويسعى المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة خلال التصفيات، حسم التأهل إلى نهائيات المونديال الذي سيقام في قطر العام المقبل 2022.