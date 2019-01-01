رينارد وجيسوس يتابعان مواجهة الهلال والترجي في مونديال الأندية

مواجهة قوية بين الهلال والترجي

يتواجد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي في ستاد "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة لحضور لقاء الهلال والترجي التونسي.

ويواجه الهلال السعودي نظيره الترجي التونسي، ضمن الدور الثاني من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز للصعود إلى نصف النهائي ومواجهة فلامينجو البرازيلي الذي يدربه جورجي جيسوس المدير الفني للزعيم السابق.

ويحضر رينارد المباراة من أجل متابعة نجوم الهلال، العناصر الأساسية في المنتخب السعودي خلال الفترة الأخيرة للإطلاع على مستواهم.

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ويحضر اللقاء أيضًا جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال والحالي لفلامينجو البرازيلي، حيث وصل إلى الدوحة قبل ساعات من انطلاق مباريات الدور الثاني.

ويواجه السد القطري نظيره مونتيري المكسيكي، مساء اليوم، على نفس الملعب في المباراة الثانية من مباريات الدور الثاني، حيث الفائز سيواجه ليفربول الإنجليزي.