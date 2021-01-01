رينارد: مواجهة فلسطين لم تكن سهلة .. ومازال أمامنا الكثير لنقدمه

المنتخب السعودي يحقق فوزًا كاسحًا على فلسطين

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن الفوز أمام فلسطين بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وأوضح أسباب الفوز.

وتصدر المنتخب السعودي مجموعته برصيد 11 نقطة من 5 مباريات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2 خلال التصفيات.

وقال رينارد عقب اللقاء في تصريحات للقنوات "الرياضية" السعودية: "مواجهة فلسطين ليست سهلة كما ظن البعض، كنا الأفضل أثناء اللقاء، وسيطرنا على الكرة طوال الوقت".

وأضاف الفرنسي: "المنتخب الفلسطيني كان لديه فرصة في بداية اللقاء، ولكن أدركنا هدفين في الشوط الأول تبعناهم بثلاثية في النصف الثاني وحققنا الفوز".

وعلى حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال رينارد: "فوز مهم جدًا اليوم للكرة السعودية .. فخور بالاتحاد السعودي واللاعبين والجهاز الفني، ومازال لدينا عمل يجب أن نقوم به قبل أن نصل إلى هدفنا .. مبروك للجميع".

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، وكأس آسيا 2023، برصيد 11 نقطة بعد مرور 5 جولات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 2.