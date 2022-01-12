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كأس العالم

"رينارد مدرب فاشل .. أخذ عمل الهلال فقط"

أحمد رفعت
1:27 ص غرينتش+3 1‏/12‏/2022
Herve Renard World Cup 2022
هل يتحمل رينارد مسؤولية الخروج من كأس العالم؟

هاجم فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السابق، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد توديع الأخضر لمنافسات كأس العالم قطر 2022.

وودع الأخضر منافسات كأس العالم 2022، وذلك بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمونديال.

الهريفي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يهاجم فيها رينارد، مؤكدًا على أنه مدرب فاشل وكل ما فعله هو الاعتماد على نجاح نادي الهلال فقط.

وجاء نص ما كتبه الهريفي كالآتي: "أقسم أنه مدرب فاشل، أخذ عمل الهلال ووضعه في المنتخب فقط، لم يأت بجديد أبدًا، فقط مجموعة فريق الهلال وغزوه وتقدمه لا تصحيح للأخطاء ولا طريقة".

وتابع: "ولا حسبة مجموعات، وعبث بمنهج كرة القدم، كأننا نلعب في كأس الخليج أو آسيا، وليس كأس عالم، كان بالإمكان أفضل مما كان".

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