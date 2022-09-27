"رينارد لا يُلام .. يجب فرض المهاجم السعودي على الأندية"

المنتخب السعودي سيواجه أمريكا وديًا مساء اليوم

برأ الناقد الرياضي محمد العنزي ساحة المدرب هيرفي رينارد من تهمة العقم الهجومي للمنتخب السعودي خلال مبارياته الودية التي أعقبت إعلان قرعة كأس العالم 2022.

الأخضر كان قد خاض مباراة ودية يوم الجمعة الماضي تعادل خلالها سلبيًا مع إكوادور، وخلال معسكر يونيو الماضي خسر أمام كولومبيا وفنزويلا بهدف نظيف، ومن المقرر أن يلعب ضد أمريكا مساء الثلاثاء القادم قبل العودة إلى الرياض.

الأخضر فشل في إحراز أي هدف خلال المباريات الودية الثلاثة ولم يقدم الأداء الهجومي المنتظر، وقد وُجهت عديد الانتقادات للمدرب الفرنسي لكن العنزي رأى أن الملام هنا هو اتحاد كرة القدم السعودي وليس رينارد.

إذ قال في برنامج "أكشن مع وليد" "ندعو الله أن نرى المنتخب يُسجل خلال مواجهة أمريكا الودية، لكن الواضح وما ظهر خلال الوديات أن المنتخب السعودي يُواجه عدة مشاكل خاصة في الناحية الهجومية، وإن كان ذلك لا يعني أن نهاجم رينارد أو لاعبي المنتخب لأن الهدف من الوديات هو اكتشاف الأخطاء وإصلاحها قبل المونديال".

Shahid Shahid

العنزي حلل الأزمة الهجومية للأخضر قائلًا "أطلب ممن يلوم المدرب عن الناحية الهجومية منحي اسم مهاجم بارز في الأندية السعودية لم يضمه رينارد للمنتخب، تحدثت سابقًا وأكرر أن اتحاد الكرة يجب أن يفرض المهاجم السعودي على أندية الدوري".

تابع "لابد من سن قانون يُلزم الأندية إشراك المهاجم المحلي لعدد من الساعات داخل الملعب، يجب أن يُبادر الاتحاد بتلك النقطة وأن تتقبلها الأندية السعودية، لأن هذا وحده الكفيل بصقل المواهب السعودية الهجومية وإعدادها للمنتخب".

وأتم العنزي حديثه بالإشارة إلى أن السنوات القادمة ستشهد معاناة الأخضر في مركز حراسة المرمى نتيجة منح الأندية حق ضم لاعبين أجانب في هذا المركز.

يُشار إلى أن السعودية وقعت في مجموعة صعبة في مونديال قطر 2022، حيث ضمت بجانبه الأرجنتين والمكسيك وبولندا.