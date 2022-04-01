رينارد: أوافق رئيس فيفا رأيه ومهمة السعودية صعبة

وافق هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية رئيس فيفا جياني إنفانتينو رأيه في أن بطولة كأس العالم 2022 ستكون رائعة، مبديًا إعجابه وسعادته بحفل القرعة الذي نُظم في الدوحة اليوم الجمعة.

قرعة مونديال 2022 الذي سينطلق في الـ21 من نوفمبر القادم سُحبت اليوم في الدوحة، وقد أسفرت عن تواجد المنتخب السعودي بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك في مجموعة قوية وصعبة للغاية.

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المدرب الفرنسي تحدث عقب حفل القرعة لقناة بي إن سبورتس القطرية قائلًا عن الحفل "كان حفلًا رائعًا، مبروك لقطر، وأوافق الرئيس إنفانتينو ثقته في أنه سيكون كأس عالم مذهل، وبالتوفيق للجميع".

وعن مجموعة الأخضر، قال "السعودية وقعت مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك، مجموعة صعبة ولكن أعتقد أن كل المجموعات كذلك، ولذا علينا أن نكون مستعدين لإرضاء جماهيرنا".

وأتم حول إقامة المونديال في قطر خاصة من حيث الدعم الجماهيري الكبير المتوقع للمنتخب السعودي "ننتظر بالتأكيد الكثير من الجماهير، ستكون بطولة رائعة لكننا مطالبون بالاستعداد جيدًا لأن مجموعتنا صعبة وخاصة أننا سنفتتح مبارياتنا بمواجهة الأرجنتين، لذا دعونا نستمتع بالمونديال".

يُشار إلى أن رينارد يقود منتخب السعودية منذ 2018، وقد نجح في صناعة فريق قوي نجح في تصدر مجموعته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بجدارة وامتياز.