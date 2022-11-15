رينارد: المنتخب السعودي لن يتأثر باستبعاد المولد، بل اللاعب نفسه!

المدرب الفرنسي يتحدث قبل مواجهة كرواتيا وديًا

أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية أن استبعاد فهد المولد من قائمة اللاعبين المشاركة في كأس العالم قطر 2022 لن يؤثر على الفريق بل على اللاعب نفسه.

المولد تعرض لصدمة كبيرة حين تم رسميًا استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 بعد 24 ساعة فقط من اختياره، وقد علل الاتحاد السعودي لكرة القدم ذلك القرار بوجود تطورات جديدة في استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضي "كاس" والخاصة بتناول اللاعب للمنشطات.

رينارد أشاد بلاعب الشباب وشدد على أهميته، بقوله "المنتخب السعودي لن يتأثر باستبعاد فهد المولد بل اللاعب نفسه نظرًا لتوقيت القرار. هذا أصبح من الماضي الآن لكن علي القول أنني سأفتقده لأنه لاعب مهم للأخضر، وقد سجل 4 أهداف وصنع مثلهم في مشوار التصفيات".

وأضاف عن ضم نواف العابد "المولد لاعب مهم لكن بديله العابد أيضًا لاعب جيد ومهم للمنتخب، علينا أن نثق بالفريق واللاعبين جميعًا ويبقى بالطبع غياب المولد عن كأس العالم أمر محزن له لكن هذا ما حدث".

رينارد زف خبرًا سعيدًا للمشجعين حول سلمان الفرج، بقوله "شعرنا بالقلق مثل الجميع عند إصابة الفرج لكنه بخير الآن وسيظهر غدًا أمام كرواتيا وهذا خبر جيد جدًا لنا لأننا بحاجة له كلاعب ممتاز وقائد عظيم".

الأخضر سيُواجه كرواتيا وديًا يوم الأربعاء القادم ومن ثم سيتوجه إلى قطر لبدء مشواره في كأس العالم 2022، حيث أوقعته القرعة في مجموعة واحدة بجانب الأرجنتين وبولندا والمكسيك.