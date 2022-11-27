رينارد المشتت! .. لماذا يتم الدفع بنواف العابد ثم يسحبه من الملعب؟

حالة من الغضب بسبب طريقة تعامل رينارد مع نواف العابد!

أثار موقف الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، تجاه لاعب الوسط نواف العابد، جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي السعودي، وسط استياء من تعامل المدرب مع اللاعب.

المدرب الفرنسي في المباراة الأولى بكأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين، دفع بالعابد قبل نهاية الشوط الأول بعد إصابة سلمان الفرج، ثم عاد وسحبه في الشوط الثاني.

وبالأمس، في المباراة الثانية أمام بولندا، كرر الأمر، فدفع به في الشوط الثاني بدلًا من سامي النجعي، ثم أخرجه مع بداية الوقت المحتسب بدل من الضائع.

الإعلامي الرياضي عماد السالمي، فسر ذلك بعدم ترتيب الأوراق الفنية من قبل رينارد، فقال السالمي، خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "غياب سلمان شتت قليلًا من الأمور الفنية عند رينارد، لا يوجد لاعب بديل بقيمة سلمان الفرج في منتخبنا، رينارد يراهن على خبرة نواف العابد ونضجه، لكن النجعي لم يقدم المطلوب ولم ينفذ تعليمات المدرب، فدفع رينارد بالعابد لعل وعسى يقدم أفضل".

مشاهد : لماذا رينارد يدخل نواف العابد ثم يخرجه ؟



عماد السالمي : غياب سلمان الفرج شتت قليلا رينارد .. أخرج نواف العابد لعدم جاهزيته الكاملة#السعودية_بولندا#أكشن_مع_وليد

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وأضاف: "دفع رينارد بالعابد ثم التراجع يرجع لأنه لم يكن جاهزًا بشكل كامل لأداء 90 دقيقة في كأس العالم، فهو لم يكن من ضمن المستدعين من الأساس، وتم استدعائه في اللحظات الأخيرة بعد أزمة فهد المولد، لكن تدريجيًا العابد سيظهر بشكل أفضل".

يذكر أن العابد كان ضمن القائمة الأولية للسعودية في مونديال قطر، لكن تم استبعاده من القائمة النهائية، ثم عاد رينارد وضمه، بعد استبعاد اللاعب فهد المولد، على خلفية قضية المنشطات الخاصة به المنظورة أمام المحكمة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا".