الكشف عن حوار رينارد مع مهاجم السعودية بعد إهدار ركلة الجزاء

كيف نجح رينارد في إعادة الثقة لحمدان؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية عن الحوار الذي دار بين هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، وعبدالله الحمدان، مهاجم الأخضر، بعد إهدار الأخير ركلة جزاء أمام سنغافورة..

رينارد حقق أول انتصار له مع السعودية بالفوز على سنغافورة بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن رينارد تحدث مع حمدان بين شوطي اللقاء وطلب منه تجاهل فكرة إهدار ركلة الجزاء والتركيز في الشوط الثاني لأجل الخروج بالنقاط الثلاثة.

وأوضحت أنّ المدرب حرص على إعادة ثقة اللاعب في نفسه وقدراته وهو ما مكنه من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 61 كما صنع الثالث لزميله عبد الفتاح عسيري.

السعودية تصدرت ترتيب المجموعة الرابعة بالوصول إلى النقطة الرابعة بينما تجمد رصيد سنغافورة عن 4 نقاط في 3 مباريات ليتراجع إلى المركز الثاني.

جدير بالذكر أنّ السعودية سوف تواجه فلسطين يوم الثلاثاء المقبل في رام الله.