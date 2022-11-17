رينارد: الأخضر لن يزور الدوحة .. ولذلك ارتديت الزي السعودي

المدرب الفرنسي يتحدث عن المشاركة في كأس العالم بعد الوصول إلى الدوحة.

كشف الفرنسي هيرفي؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، عن سبب ارتدائه الزي السعودي، خلال سفره رفقة بعثة الأخضر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

وقال رينارد خلال تصريحات عبر قناة "الكاس" القطرية: "ارتديت الزي السعودي احترامًا للسعودية وشعبها، وقررنا أن نذهب إلى قطر بالزي الرسمي السعودي لهذا السبب".

المدرب الفرنسي تابع: "لم نأت من أجل زيارة الدوحة، نحن نعرفها من قبل، ولكن أتينا من أجل تقديم أفضل ما لدينا، لإسعاد الشعب السعودي وجعله يفتخر بنا".

وواصل: "أعد الجماهير بأننا سنقدم أفضل ما لدينا، ونطلب منهم المؤازرة والحضور لمساندتنا في كأس العالم" وعن مواجهة ميسي: "نعلم أننا سنواجه أفضل لاعب بالعالم ليونيل ميسي".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك".