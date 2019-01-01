ريناتو سانشيز: سأرحل عن بايرن ميونخ في هذه الحالة

ريناتو سانشيز يؤكد أنه لا يمانع الرحيل عن بايرن ميونخ لو كان ذلك أفضل بالنسبة لمسيرته الكروية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ألمح ريناتو سانشيز نجم فريق بايرن ميونخ لإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق البافاري في وقت قريب، بعد تضاؤل فرصه في المشاركة رفقة النادي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب ونقلتها صحيفة "tz" وأكد خلالها أنه سيرى ما هو الأفضل بالنسبة لمسيرته الكروية ويقوم باتخاذ القرار المناسب.

توريرا و5 نجوم قدمهم بيسكارا لكرة القدم

وقال سانشيز: "كل ما أريده هو الأفضل لي فقط، إذا كان الأفضل أن أستمر في صفوف بايرن ميونخ سأبقى، وإذا ما كانت الاحتمالات الأفضل في الرحيل سأرحل".

وأضاف اللاعب عن وضعه مع بايرن ميونخ وقلة الدقائق تحت القيادة الفنية للمدير الفني الجديد نيكو كوفاتش وقال: "أنا سعيد في بايرن ميونخ لكنني بكل تأكيد أبحث دومًا عن المزيد من الدقائق".

أين هم الآن؟ آخر فريق فاز ببطولة مع ليفربول

ويعاني سانشيز من تهميش كبير لدوره مع بايرن ميونخ منذ قدوم المدير الفني الجديد الكرواتي نيكو كوفاتش مع انطلاقة الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ بنهاية موسم 2020-2021 شارك في 16 لقاء مع البافاري هذا الموسم بإجمالي 667 دقيقة بكل البطولات.