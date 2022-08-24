ريكي بوتش يكشف كواليس رحيله عن برشلونة

أبدى ريكي بوتش لاعب برشلونة المنتقل حديثًا إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، حزنه من تصرف النادي معه في الأيام الأخيرة قبل مغادرته كامب نو.

اعترف ريكي بوتش في المقابلة الأولى له كلاعب في لوس أنجلوس جالاكسي، مع قناة "فوكس" الأمريكية أنه شعر بألم شديد وخيبة أمل من قرار تشافي قائلًا: "خيبة أمل تامة وأكثر من ذلك بعد سبع سنوات في النادي".

لم يكن لاعب خط الوسط الكتالوني جزءًا من خطط تشافي، وأبلغه المدرب بذلك ولم يسمح له بالسفر مع الفريق إلى الولايات المتحدة خلال المعسكر التحضيري للفريق قبل بداية الموسم.

ماذا قال بوتش عن قرار برشلونة بالتخلي عنه؟

وأوضح لاعب خط الوسط أنه كان شهرًا صعبًا للغاية لأنه لم ير أبدًا نادي البلوجرانا يترك اللاعبين في العاصمة الكاتالونية ولا يسافرون مع باقي الفريق إلى الجولة التحضيرية.

بقي اللاعب في تدريب برشلونة رفقة كلًا من نيكو جونزاليس وأوسكار مينجيزا ومارتين برايثوايت وصامويل أومتيتي، حيث كان يُعاني الرباعي أيضًا من نفس الوضع.

وقال اللاعب: "كوني في برشلونة بينما كان جميع لاعبي الفريق متواجدين في معسكر الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد، هذا جعلني أتألم كثيرًا".

على الرغم من فهم ريكي لموقف النادي، إلا أنه علق أيضًا بأنه على الرغم من رغبتهم في الضغط على اللاعبين للمغادرة فكان يمكنهم القيام بذلك بطرق أخرى.

وقال بوتش: "الانتقام من النادي؟ لا، يجب أن أشكر برشلونة لأنني بفضلهم أصبحت ما أنا عليه".

وأتم حديثه: "لم يكن لدي أبدًا مدرب يثق بي تمامًا كلاعب يمكن أن تفقد الثقة ولكن لا يمكنك أن تفقد الاستمرارية".

يذكر أن لعب ريكي بوتش لعب 57 مباراة بقميص برشلونة نجح من خلالهم في تسجيل هدفين بينما قدم ثلاث تمريرات حاسمة.