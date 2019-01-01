كأس العالم للسيدات
الانتقالات

ريكاردو بيريرا يرحب بالانتقال ليوفنتوس

التعليقات()
Getty
تمهيداً لرحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يستعد الظهير البرتغالي ريكاردو بيريرا، لخوض تجربة جديدة بعيداً عن ليستر سيتي بسوق الانتقالات الحالي.

يوفنتوس يبدو وأنه أصبح قريباً من التخلي عن نجمه جواو كانسيلو لصالح نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

وهو ما دفع النادي الإيطالي للتفكير في خيارات أخرى، بناء على طلب المدرب ماوريسيو ساري.

تقارير صحفية أكدت أن بيريرا يعتبر هو الخيار الأنسب لساري، لتعويض الرحيل المتوقع لكانسيلو.

اختيارات المحررين

اللاعب انضم لليستر الصيف الماضي قادماً من بورتو البرتغالي، وقدم مستويات مبهرة مع الثعالب ليجذب الأنظار نحوه.

ليفربول يعلن التعاقد مع مدافع زفوله

نائب رئيس برشلونة: نيمار يرغب في العودة

ومن المتوقع أن يرحب اللاعب بتلك الخطوة كثيراً، لرغبته في الانتقال لنادي كبير، لحجز مكانه الأساسي بتشكيل منتخب البرتغال في يورو 2020.

إغلاق