ريكاردو بيريرا يرحب بالانتقال ليوفنتوس

تمهيداً لرحيل جواو كانسيلو إلى مانشستر سيتي

يستعد الظهير البرتغالي ريكاردو بيريرا، لخوض تجربة جديدة بعيداً عن ليستر سيتي بسوق الانتقالات الحالي.

يوفنتوس يبدو وأنه أصبح قريباً من التخلي عن نجمه جواو كانسيلو لصالح نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي.

وهو ما دفع النادي الإيطالي للتفكير في خيارات أخرى، بناء على طلب المدرب ماوريسيو ساري.

تقارير صحفية أكدت أن بيريرا يعتبر هو الخيار الأنسب لساري، لتعويض الرحيل المتوقع لكانسيلو.

جوردي كاردونير (نائب رئيس برشلونة): "نيمار يريد مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة، ولست متفاجئ من هذا الأمر فليس هناك مكان أفضل من برشلونة" 🗣️ pic.twitter.com/a015gE9fdZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

اللاعب انضم لليستر الصيف الماضي قادماً من بورتو البرتغالي، وقدم مستويات مبهرة مع الثعالب ليجذب الأنظار نحوه.

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ومن المتوقع أن يرحب اللاعب بتلك الخطوة كثيراً، لرغبته في الانتقال لنادي كبير، لحجز مكانه الأساسي بتشكيل منتخب البرتغال في يورو 2020.