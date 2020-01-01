ريفر بليت يرفض فتح ملعبه لمباراة توكومان بسبب كورونا وإجراء تأديبي قوي بانتظاره

حدث غريب..

رفض ريفر بليت خوض مباراته يوم السبت أمام أتلتيكو توكومان في بطولة كوبا سوبر ليجا بسبب فيروس كورونا، إذ صمم مسؤولو النادي الأرجنتيني على عدم فتح ملعب مونيمنتال لاحتضان المباراة.

الأرجنتين تُعد واحدة من أقل الدول تضررًا في العالم بفيروس كورونا، ولكن رغم ذلك اتخذت الحكومة الأرجنتينية قرارات احترازية مثل إلغاء التجمعات وإيقاف المدارس، لكن كرة القدم لم تتأثر كثيرًا، فأقرت الحكومة والاتحاد مواصلة المنافسات.

وبالفعل، خاض في بطولة كوبا سوبر ليجا عدد من المباريات يوم الجمعة ولكن بدون جماهير خوفًا من نقل العدوى، إلا أن ريفر بليت اتخذ قرارًا بأنه لن يلعب البطولة تحت أي ظرف من الظروف.

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عمال توكومان وصلوا إلى ملعب المباراة مبكرًا حاملين أغراض الفريق، لكن تم منعهم من الدخول، والأمر نفسه حدث لحكم المباراة جيرمان دلفينو، ليتم إبلاغ مسؤولي الاتحاد الأرجنتيني بالأمر ويتم إلغاء المباراة بصورة رسمية.

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وأصدر الاتحاد بيانًا رصد فيه الواقعة كاملة وأكد على أن حكم المباراة قد كتب في تقريره ما حدث بصورة كاملة، ومن المتوقع أن تكون العواقب وخيمة على كتيبة مارسيلو جياردو لرفضهم اللعب.

التقارير الواردة من الأرجنتين ترجح أن يُقر الاتحاد هزيمة ريفر بليت في المباراة أو أن يتم وضع إجراءات تأديبية قوية، فكان الاتحاد في الساعات الماضية قد شدد على أنه لن يقبل رفض أي فريق اللعب تحت أي مسمى.

في الوقت نفسه فتبرير ريفر بليت كان واضحًا للغاية، فأعادوا الأمر إلى رغبة اللاعبين نفسهم وخوفهم من نقل العدوى فيما بينهم لا سيما وأن الاحتكاك البدني جزء لا يتجزأ من كرة القدم.

يذكر أن ريفر بليت قد خسر لقب الدوري الأرجنتيني في الأيام الماضية لغريمه التقليدي بوكا جونيورز بفارق نقطة وحيدة في الجولة الأخيرة.