ريفر بليت يحاول تأجيل انتقال بالاسيوس لريال مدريد

النادي الأرجنتيني سيتواجد مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية في شهر ديسمبر الجاري

يحاول نادي ريفر بليت الأرجنتيني، تأجيل صفقة انتقال لاعبه إيزيكيل بالاسيوس إلى نظيره الإسباني ريال مدريد.

العديد من التقارير الصحفية أكدت اقتراب صاحب الـ20 عاماً من الانتقال لريال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فوز ريفر بليت بكأس كوبا ليبرتادوريس، جعله يتأهل لكأس العالم للأندية المقام في 22 ديسمبر الجاري.

بعد تحدي رونالدو - ما الفريق الإيطالي الأنسب لميسي؟

وهي البطولة التي يشارك فيها ريال مدريد أيضاً، باعتباره بطلاً للنسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا.

ريال يطمح في إكمال الصفقة بشكل نهائي، ويضم اللاعب لصفوفه في يناير لتدعيم فريق المدرب سانتياجو سولاري.

أسبوع مميز حقق فيه كوكب الأرض مهمة مستحيلة! 🤩



ربما صلاح يلعب لعبة الصحافة، لكن هل يُمكن أن تمر حلقة دون أن يظهر فيها مورينيو؟ 🤔 pic.twitter.com/uG2jYV19nD — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

ومع ذلك أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريفر بليت يسعى لتأجيل الصفقة حتى الصيف القادم.

وتأتي رغبة النادي الأرجنتيني طمحاً في الاستفادة بلاعبه الشاب لأطول وقت ممكن قبل الانتقال لأوروبا.

منع فيرجسون من حضور مباريات مانشستر يونايتد

جدير بالذكر أن اللاعب شارك في 18 مباراة مع ريفر بليت بجميع البطولات، سجل خلالهما هدفين حتى الآن.