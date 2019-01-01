ريفالدو: عودة نيمار أهم لبرشلونة من ضم جريزمان

نجم فريق برشلونة السابق ريفالدو يطالب إدارة النادي بإعادة نيمار بدلًا من التوقيع مع أنطوان جريزمان من صفوف أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب النجم البرازيلي الكبير ريفالدو لاعب برشلونة المعتزل إدارة الفريق بالتوقيع مع مواطنه نيمار من جديد والسماح له بالعودة للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ريفالدو وأكد خلالها أن نيمار سيكون أكثر إفادة لبرشلونة من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

قميص برشلونة للموسم الجديد 👕



كم من 🔟؟ pic.twitter.com/0ClG9qwRt1 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ يونيو ٢٠١٩

وقال ريفالدو: "لو كنت أستطيع اختيار لاعب واحد فقط من أجل التوقيع مع هذا الصيف في برشلونة لكان ذلك اللاعب هو نيمار بدون أي تردد".

وأضاف: "الجماهير لديها فكرة بالفعل عما يمكنه القيام به، لقد أثبت قيمته للنادي عندما تواجد هنا من قبل، كما أنه يتفاهم بشكل جيد مع ميسي وسواريز، كما أنه بديل جيد لليونيل".

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وأكمل: "جريزمان لاعب عظيم لكن التوقيع معه سيكون بمثابة مغامرة، فهو لم يلعب لهذا الفريق من قبل، لكن إذا ما نجح في تكرار ما يقدمه في أتلتيكو مدريد بكل تأكيد سيكون إضافة كبيرة للفريق".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد غادر برشلونة في صيف 2017 متجهًا لباريس سان جيرمان بعد أن فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني.