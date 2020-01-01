ريس جيمس يوقع عقد طويل الأمد مع تشيلسي

المدافع الشاب سيبقى في قلعة ستامنفورد بريدج حتى عام 2025

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي أنه نجح في تجديد عقد مدافع الفريق ريس جيمس في عقد طويل الأمد.

المدافع البالغ من العمر 20 عاماً نجح هذا الموسم في المشاركة في 18 مباراة مع البلوز هذا الموسم.

وحسب بيان النادي عبر موقعه الرسمي، فأن اللاعب سيبقى بين صفوف البلوز حتى عام 2025.

وفرض اللاعب نفسه على تشكيل المدرب فرانك لامبارد، بعد أن اضطر للجوء للاعبي الأكاديمية بعد الإيقاف الذي حصل عليه النادي من إبرام الصفقات.

وقال جيمس بعد تجديد العقد: "لقد كان حلمي أن أكون هنا في تشيلسي وأن ألعب أسبوعاً بعد أسبوع وأن أبرم عقداً لمدة خمس سنوات ونصف أخرى، سأعيش الحلم لمدة جديدة".

وأضاف: "أردت دائماً أن أكون هنا والعقد الجديد يعني لي الكثير، وأتمنى أن أقدم كل ما أسعى له رفقة الفريق".

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وعلق المدرب لامبارد قائلاً: "ريس لاعب جيد للغاية يمكنه التطور لأكثر من هذا بكثير علينا أن نعمل بشكل أكبر وأنا سعيد لأنه سيبقى معنا مدة طويلة".

واختتم: "لقد قدم أداء أذهلني للغاية في مباراة بيرنلي ورأينا الثنائية العظيمة مع هودسون".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.