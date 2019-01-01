ريدناب: بيل سيصنع الفارق لمانشستر يونايتد وتوتنهام

هاري ريدناب يتحدث عن خطوة مانشستر يونايتد أو توتنهام لنجم ريال مدريد جاريث بيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد هاري ريدناب المدير الفني السابق لنادي توتنهام أن النجم الويلزي جاريث بيل سيستعيد بريقه مرة أخرى بالعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جاريث بيل قد فقد ثقة زيدان وبدأ في إطلاق العبارات التي تتحدى المدرب الفرنسي وتتحدى ريال مدريد بشكل عام.

وعلى ذلك، باتت التوقعات بخروجه من ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة قريبة من الواقع أكثر من أي وقت مضى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ مايو ٢٠١٩

وحول ذلك قال ريدناب: "جاريث بيل كان أفضل لاعب في البريميرليج قبل أن يرحل عنه، هو يعرف الأجواء هنا جيدًا ويعرف كذلك كيفية النجاح هنا"

وأضاف: "في حال أراد العودة إلى توتنهام سيكون الأمر جيدًا للغاية، سواء للنادي أو له، كلاهما يحتاج إلى الآخر وأتمنى أن يحدث ذلك"

وتابع: "مانشستر يونايتد أيضًا يعد خيارًا مميزًا لجاريث بيل، في ظل الظروف الحالية هو قادر على إضافة الكثير للشياطين الحمر"

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يذكر أن جاريث بيل يتقاضى 17 مليون يورو سنويًا في ريال مدريد، وهو ما يؤخر انتقاله إلى أي فريق آخر نظرًا لارتفاع قيمته السوقية وارتفاع راتبه